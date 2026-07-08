Festival les Faltaisies It really hurt when your head hits the concrete | Deronde/Deroo Falaise
samedi 25 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Festival les Faltaisies It really hurt when your head hits the concrete | Deronde/Deroo
Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Festival les Faltaisies It really hurt when your head hits the concrete | Deronde/Deroo
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise
Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Le spectacle . It really hurts when your head hits the concrete = (Ça fait très mal quand ta tête touche le béton) incarne de manière humoristique et poétique le fait que nous avons tous une histoire. Cette performance physique vous plonge
dans un monde absurde.
Attendez-vous à un déluge d’images qui se lit comme un poème et vous entraine dans des moments acrobatiques virtuoses.
Tout public
15h/18h durée de 30 min
Basse-Cour du château de Guillaume-le-Conquérant
Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .
Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Festival les Faltaisies It really hurt when your head hits the concrete | Deronde/Deroo
Les Faltaisies Festival: It really hurt when your head hits the concrete | Deronde/Deroo
L’événement Festival les Faltaisies It really hurt when your head hits the concrete | Deronde/Deroo Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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