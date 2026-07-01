Festival Les Faltaisies La pause | Kilombo Falaise
samedi 25 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Festival Les Faltaisies La pause | Kilombo
Place Belle Croix Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Festival Les Faltaisies La pause | Kilombo
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise
Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Tourne en rond, répète, refais. Encore, toujours pareil ! Ça vous parle ? Les journées se ressemblent, les mêmes
choses à faire de nouveau, à la maison, au travail et dans la tête. Driiiiing ! C’est reparti ! Mais si on s’arrêtait un instant ? Si on regardait la routine autrement ? Elle fatigue, oui_ Mais parfois, elle rassure. Elle ressemble au gouter après l’école, au café entre amis, au bonjour quotidien de la voisine. dans un monde qui tourne un peu trop vite pour nous. On peut alors jouer avec ces répétitions, rire de nos conditions et trouver du beau dans les moindres recoins de nos chemins de vie.
Tout public dès 3 ans
16h durée de 45 min
Place Belle-Croix
Repli au Forum en cas de pluie
Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .
Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Festival Les Faltaisies La pause | Kilombo
Les Faltaisies Festival: The Break | Kilombo
L’événement Festival Les Faltaisies La pause | Kilombo Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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