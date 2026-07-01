Festival les Faltaisies Newroz | La meute Falaise
jeudi 23 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Festival les Faltaisies Newroz | La meute
2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 21:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Festival les Faltaisies Newroz | La meute
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise
Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Newroz signifie le jour nouveau en kurde. Pour le célébrer, Bahoz Temaux de la compagnie La Meute, a créé un concert-cirque aux sonorités persanes. Ce spectacle est l’allégorie musicale et acrobatique de la crise identitaire d’un homme
vivant avec les préjugés liés à son genre, sa couleur et sa double culture. C’est aussi une forme de jeu sur les apparences, une forme de dialogue entre un cœur fait de musique et un corps jouant avec le risque.
L’acrobatie devient alors un
exutoire, sublimée par la délicatesse des pensées poétiques qui nous sont confiées. Bahoz Temaux nous livre avec Newroz, un témoignage tout aussi percutant qu’empreint de douceur et de tolérance.
Tout public, à partir de 9 ans
20h30 durée de 50 min
Douves du Forum
Repli sous les Halles en cas de pluie
Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .
2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Festival les Faltaisies Newroz | La meute
Les Faltaisies Festival: Newroz | La meute
L’événement Festival les Faltaisies Newroz | La meute Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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