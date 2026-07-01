Informations pratiques

Falaise

Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala

Place Belle Croix Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Pelat est le premier spectacle solo de Joan Catala, à la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et de la performance. Inspiré des fêtes catalanes autour du mât de cocagne, il imagine une fable physique et collective. À partir d’un simple poteau de bois, il embarque le public dans un rituel audacieux et sensible.

Tout public

Place Belle-Croix les Halles

20h30 durée de 45 min

Repli aux Halles en cas d’intempéries

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .

Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala

Les Faltaisies Festival: Pelat | Joan Catala

L’événement Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande