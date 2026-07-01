Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala Falaise
mercredi 22 juillet 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala
Place Belle Croix Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala
Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise
Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !
Pelat est le premier spectacle solo de Joan Catala, à la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et de la performance. Inspiré des fêtes catalanes autour du mât de cocagne, il imagine une fable physique et collective. À partir d’un simple poteau de bois, il embarque le public dans un rituel audacieux et sensible.
Tout public
Place Belle-Croix les Halles
20h30 durée de 45 min
Repli aux Halles en cas d’intempéries
Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .
Place Belle Croix Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43
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English : Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala
Les Faltaisies Festival: Pelat | Joan Catala
L’événement Festival les Faltaisies Pelat | Joan Catala Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande
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