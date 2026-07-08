Informations pratiques

Falaise

Festival les Faltaisies Quator | 126 kilos & Cie Toi d’abord

2 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Festival les Faltaisies Quator | 126 kilos & Cie Toi d’abord

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

Il y en a un qui est libre et sauvage, une autre qui est brume, un qui à la puissance du ciel et un fantaisiste qui hésite. Il y en a une sur le départ et un qui est déjà trop loin. Il y a celui qui incarne le doute et cet autre qui sait. Il y a celle qui cherche à tenir le cadre mais qui ne cesse de déborder. Ils sont plus qu’ils n’ont, car ils n’ont pas grand chose, si ce n’est l’envie puissante de vous voir rire, fort ou doucement, à gorge déployée et à plein poumon, finement ou grossièrement .. Ils viendront prochainement sur la piste pour un rituel sacré ou quotidien.

Tout public à partir et 5 ans

20h30 durée de 60 min

Aux douves du Forum

Repli sous les Halles en cas de pluie

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .

2 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Festival les Faltaisies Quator | 126 kilos & Cie Toi d’abord

Les Faltaisies Festival: Quator | 126 kilos & Cie Toi d’abord

L’événement Festival les Faltaisies Quator | 126 kilos & Cie Toi d’abord Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande