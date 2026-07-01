Informations pratiques

Falaise

Festival les Faltaisies Rédèr Nouhaj | Cavalcade en Cocazie

Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Festival les Faltaisies Rédèr Nouhaj | Cavalcade en Cocazie

Cirque, théâtre, musique, histoires insensées, incroyables ou bien réelles sont à découvrir dans les rues, sites historiques ou naturels de Falaise

Rendez-vous du 21 au 25 juillet pour le Festival Les Faltaisies !

On ne sait pas très bien d’où vient

Rédèr Nouhaj ..

Homme de plusieurs folklores, il manie son violon comme le bûcheron sa hache avec précision, humilité et gratitude pour l’arbre coupé.

Du Caucase où il fût plongé pendant un temps certain, le mix des cultures et la mélodie brute. Des plaines bulgares traversées par les transhumances, les folles rythmiques et les costumes à poils longs. De son enfance, la joie des objets sonores improbables. Dans un concert spectaculaire, il nous ouvre les carnets de ses voyages imaginés.

Du cinéma pour les oreilles.

Tout public

Domaine de la Fresnaye à l’arrière du Château

18h durée de 50 min

Repli au forum en cas de pluie

Point info au Musée des Automates Micro-Folie de Falaise .

Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 02 43

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English : Festival les Faltaisies Rédèr Nouhaj | Cavalcade en Cocazie

Les Faltaisies Festival: Rédèr Nouhaj | Cavalcade in Cocazie

L’événement Festival les Faltaisies Rédèr Nouhaj | Cavalcade en Cocazie Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande