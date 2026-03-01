Segré-en-Anjou Bleu

Festival Les Foliklores Centre ville de Segré

Place de la République Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:15:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14

Rendez-vous du 11 au 14 juillet 2026, dans le centre ville de Segré, pour cette 17e édition du festival des cultures du monde.

Les Foliklores permettent de découvrir des chants et danses traditionnelles de contrées plus ou moins lointaines.

A l’honneur Découvrez les groupes internationaux invités pour la 17e édition ! COLOMBIE FRANCE KENYA MOLDAVIE INDE ECOLE DE SAMBA

Des spectacles de qualité organisés sous couvert du Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels.

Programmation dans le centre ville de Segré

Samedi 11 juillet

11h Place de la République Animation musicale sur la place du marché portée par l’énergie du Kenya !

Dimanche 12 juillet

10h30 Place de la République Stage de danse Kenya. Gratuit.

Lundi 13 juillet

10h30 Place de la République Stage de danse -Inde. Gratuit.

11h Place de la République Stage de danse Colombie. Gratuit.

15h Cargo Spectacle de magie, tout public (dès 3 ans)

Mardi 14 juillet

11h Esplanade Antoine Glémain Défilé militaire

12h15 Esplanade Antoine Glémain Apéro citoyen avec animation musicale des groupes

13h Jardin public Pique-nique du monde

21h30 Centre-ville Défilé et animation des groupes

23h Esplanade Antoine Glémain Feu d’artifice .

Place de la République Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@foliklores.fr

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English :

Join us from July 11 to 14, 2026, in downtown Segré, for the 17th edition of the Festival of World Cultures.

L’événement Festival Les Foliklores Centre ville de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Anjou bleu