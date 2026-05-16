Festival Les Foliklores Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Festival Les Foliklores

Route de Pouancé Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous du 11 au 14 juillet 2026 pour cette 17e édition du festival des cultures du monde.

Les Foliklores permettent de découvrir des chants et danses traditionnelles de contrées plus ou moins lointaines.

A l’honneur Découvrez les groupes internationaux invités pour la 17e édition ! COLOMBIE FRANCE KENYA MOLDAVIE INDE ECOLE DE SAMBA

Des spectacles de qualité organisés sous couvert du Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels. .

Route de Pouancé Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 91 93 40 contact@foliklores.fr

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English :

The 17th edition of the Festival of World Cultures takes place from July 11 to 14, 2026.

L’événement Festival Les Foliklores Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu