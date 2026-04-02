Festival Les Francofolies et plusieurs scènes dans la ville La Rochelle

La Rochelle

Festival Les Francofolies

et plusieurs scènes dans la ville Esplanade Saint Jean d’Acre La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Le festival des Francofolies est le festival de la scène francophone. Chaque année, au mois de juillet, La Rochelle vibre pendant 5 jours de concerts aux pieds des Tours. Un rendez-vous incontournable du paysage musical français !

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et plusieurs scènes dans la ville Esplanade Saint Jean d’Acre La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 28 28 francofolies@francofolies.fr

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English : Francofolies Festival

The Francofolies is the festival of the French-speaking music scene. Every year in July, La Rochelle comes alive with 5 days of concerts at the foot of the Towers. A not-to-be-missed event on the French music scene!

L’événement Festival Les Francofolies La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-05 par Nous La Rochelle