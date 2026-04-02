Festival Les Francofolies et plusieurs scènes dans la ville La Rochelle
Festival Les Francofolies et plusieurs scènes dans la ville La Rochelle vendredi 10 juillet 2026.
La Rochelle
Festival Les Francofolies
et plusieurs scènes dans la ville Esplanade Saint Jean d’Acre La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Le festival des Francofolies est le festival de la scène francophone. Chaque année, au mois de juillet, La Rochelle vibre pendant 5 jours de concerts aux pieds des Tours. Un rendez-vous incontournable du paysage musical français !
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et plusieurs scènes dans la ville Esplanade Saint Jean d’Acre La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 28 28 francofolies@francofolies.fr
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English : Francofolies Festival
The Francofolies is the festival of the French-speaking music scene. Every year in July, La Rochelle comes alive with 5 days of concerts at the foot of the Towers. A not-to-be-missed event on the French music scene!
L’événement Festival Les Francofolies La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-05 par Nous La Rochelle
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