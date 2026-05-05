Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

MAGNIFICAT

BACH

1723, premier Noël à Leipzig

La valeur n’attend pas le nombre des années quand on célèbre une naissance !

Véritable cure de jouvence, cette œuvre naît et renaît dans la plus grande joie depuis sa création.

Le tout premier Bach du Poème Harmonique !

Durée 1h15, sans entracte .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche