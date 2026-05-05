Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre L’Abbaye de Lessay Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre L’Abbaye de Lessay Lessay mardi 28 juillet 2026.
Lessay
Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-28
MAGNIFICAT
BACH
1723, premier Noël à Leipzig
La valeur n’attend pas le nombre des années quand on célèbre une naissance !
Véritable cure de jouvence, cette œuvre naît et renaît dans la plus grande joie depuis sa création.
Le tout premier Bach du Poème Harmonique !
Durée 1h15, sans entracte .
L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16
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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre
L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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