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Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre L’Abbaye de Lessay Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre L’Abbaye de Lessay Lessay mardi 28 juillet 2026.

Lieu : L'Abbaye de Lessay

Adresse : Avenue Paul Jeanson

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :
2026-07-28

MAGNIFICAT
BACH
1723, premier Noël à Leipzig

La valeur n’attend pas le nombre des années quand on célèbre une naissance !
Véritable cure de jouvence, cette œuvre naît et renaît dans la plus grande joie depuis sa création.
Le tout premier Bach du Poème Harmonique !

Durée 1h15, sans entracte   .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16 

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > Le Poème Harmonique Vincent Dumestre Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

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