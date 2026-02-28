Festival les Instants Baroques du Lot Marin Marais à deux violes esgales par Mathile VIALLE et Myriam RIGNOL,

Vayrac Lot

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 17:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Ce programme évoque l’évolution du répertoire et du jeu à 2 Violes Esgales initié par Sainte-Colombe, et qui se transforma peu à peu dans sa forme pour aboutir aux pièces de viole avec accompagnement de basse continue (exécutée d’ordinaire par une autre basse de viole, un clavecin et/ou un théorbe), et essaima dans d’autres pays. Il commence avec plusieurs Concerts à 2 Violes Esgales du Sieur de Sainte-Colombe, et continue avec la suite en ré mineur pour deux violes de Marin Marais, extraite du premier recueil du compositeur pour son instrument (Pièces à une et deux violes, 1686-1689) dans une version à deux violes égales (sans basse continue)

Il se poursuit avec un extrait des Goûts-réunis de François Couperin, qui en essayant d’accommoder les goûts français et italiens, convoque également la pratique pour 2 Violes Esgales, avant de s’achever par le feu d’artifice des Couplets de Folies, du Deuxième livre de pièces de viole (1701), dans une version où les deux violes se partagent à égalité partie soliste et basse continue

Notre idée du Grand Siècle tend à oublier tout un pan de la musique de chambre, notamment celui qui plonge dans l’intimité la plus profonde, où seul un murmure peut procurer certaines émotions. Ce programme dépeint l’évolution des goûts pour les plaisirs privés, dégagés du faste et de l’étiquette, avec l’idée que discrétion et liberté vont de pair, dans une forme légère qui n’en est que plus touchante

Concert illustrant la projection du film Tous les matins du monde à 14h au cinéma l’Uxello.

Vayrac 46110 Lot Occitanie

English :

This program evokes the evolution of the repertoire and of playing for 2 Violes Esgales initiated by Sainte-Colombe, and which gradually evolved into pieces for viol with continuo accompaniment (usually performed by another bass viol, harpsichord and/or theorbo), and spread to other countries

