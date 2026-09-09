Festival Les promesses de l’aube Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Festival Les promesses de l’aube

Du jeudi 1er au dimanche 4 octobre 2026. Théâtre de l’Archevêché / La Manufacture / Bibliothèque Michel Vovelle Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-01

Aix-en-Provence accueille la quatrième édition du festival Les Promesses de l’aube, consacré aux littératures émergentes et buissonnières.

Pendant quatre jours, une trentaine d’autrices, d’auteurs et d’artistes investissent différents lieux de la ville pour faire découvrir des œuvres, des écritures et des formes littéraires en devenir. Grands entretiens, rencontres croisées, lectures, performances, ateliers d’écriture et rendez-vous conviviaux permettront au public de rencontrer celles et ceux qui façonnent aujourd’hui la scène littéraire contemporaine, dans toute sa diversité.



L’édition 2026 est placée sous le parrainage de Chloé Delaume, figure incontournable de la littérature contemporaine. Lauréate du Prix Médicis pour Le Cœur synthétique, autrice d’une œuvre foisonnante mêlant autofiction, poésie, théâtre et performance, elle n’a cessé d’explorer de nouvelles formes d’écriture tout en défendant une littérature exigeante et accessible. Très investie dans l’accompagnement des jeunes auteurs et autrices, à travers ses activités de mentorat et les scènes qu’elle anime régulièrement, elle incarne pleinement l’esprit du festival celui de la transmission, de l’expérimentation et de la découverte de nouvelles voix.



Parmi les temps forts du festival

● Le jeudi 1er octobre, en soirée, Lilith en son histoire, une lecture musicale performée par Chloé Delaume aux côtés du guitariste Benoist Bouvot Esté. Le lendemain, elle présentera sa Bulle poétique, une carte blanche consacrée à la poésie contemporaine, réunissant plusieurs auteurs et autrices invités pour une soirée de lectures à voix haute.

● Le samedi 3 octobre., le festival quittera les salles pour investir les rues du centre-ville avec Uto-Pax, une déambulation littéraire imaginée avec Richard Gaitet et mis en scène par Séphora Pondi. À travers des lectures mises en voix dans l’espace public, habitants et spectateurs découvriront des récits de futurs désirables écrits collectivement lors d’ateliers menés en amont du festival.



Une invitation à imaginer ensemble d’autres possibles et à faire de la littérature un outil de réinvention du réel.



Enfin, le festival s’achèvera avec May Day, spectacle de clôture où littérature, musique et performance se rencontrent pour célébrer la force des récits partagés.

Autre rendez-vous majeur, la journée de réflexion du 1er octobre réunira auteurs, chercheurs, libraires, éditeurs et prescripteurs autour de quelques tendances du monde du livre dialogue entre réel et imaginaire, essor des littératures féministes et nouveaux modes de recommandation à l’ère des réseaux sociaux. Une occasion de penser ensemble les narrations qui façonnent notre époque et les pratiques de lecture de demain. .

Théâtre de l’Archevêché / La Manufacture / Bibliothèque Michel Vovelle Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 98 88 citedulivre@mairie-aixenprovence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aix-en-Provence is hosting the fourth edition of the Les Promesses de l’aube festival, dedicated to emerging and offbeat literature.

L’événement Festival Les promesses de l’aube Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence