Festival Les Terres de Jim Quartier Magny Metz

Informations pratiques

Metz

Festival Les Terres de Jim

Quartier Magny Magny Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 00:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Les Terres de Jim sont de retour en Moselle et se dérouleront à Metz-Magny.

Les Terres de Jim est la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à Metz-Magny pour cet événement populaire. Pendant ces trois jours, le site proposera au public un grand rendez-vous autour du concours de labour, des animaux, des cultures, de la gastronomie locale et de nombreuses animations et concerts pour les familles et les scolaires.

L’événement entend aussi valoriser les métiers de l’agriculture, les innovations du secteur et le savoir-faire des Jeunes Agriculteurs de Moselle.Tout public

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Quartier Magny Magny Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Les Terres de Jim is back in the Moselle region and will take place in Metz-Magny.

Les Terres de Jim is Europe’s largest outdoor agricultural festival. More than 100,000 visitors are expected in Metz-Magny for this popular event. Over the course of three days, the venue will offer the public a major celebration featuring a plowing competition, animals, crops, local cuisine, and numerous activities and concerts for families and school groups.

The event also aims to highlight agricultural professions, innovations in the sector, and the expertise of the Young Farmers of Moselle.

L’événement Festival Les Terres de Jim Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ