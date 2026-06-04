Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia Cloître Saint-Melaine Rennes Dimanche 5 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT

La compagnie rennaise Dounia, de la chanteuse et chorégraphe Fatima Leghzal, explore depuis vingt ans les liens entre danse, musique et mémoire. Née de la continuité du projet dédié aux danses issues des diasporas, _Danses en Héritages_, cette nouvelle création artistique porte en scène la diversité des danses transmises et réinventées. Le trio de _Bab’el Dañs_ (Fatima Leghzal, Ronan Desprès et Kris Nolly) tisse, avec le public, un véritable dialogue en création partagée, entre matières sonores, rythmiques et chorégraphiques. Un DJ set de Kris Nolly viendra prolonger le spectacle. Le corps individuel rejoindra le corps collectif pour cette clôture festive de cette édition des Tombées de la Nuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T21:30:00.000+02:00

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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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