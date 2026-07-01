Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia, Parc du Thabor, Rennes
dimanche 5 juillet 2026 · Parc du Thabor · Rennes
Informations pratiques
Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia Dimanche 5 juillet, 20h00 Parc du Thabor Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00
CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT
La compagnie rennaise Dounia, de la chanteuse et chorégraphe Fatima Leghzal, explore depuis vingt ans les liens entre danse, musique et mémoire. Née de la continuité du projet dédié aux danses issues des diasporas, Danses en Héritages, cette nouvelle création artistique porte en scène la diversité des danses transmises et réinventées. Le trio de Bab’el Dañs tisse, avec le public, un véritable dialogue en création partagée, entre matières sonores, rythmiques et chorégraphiques. Un DJ set de Kris Nolly viendra clôturer cette journée, et le festival !
> Durée : 1h30
Parc du Thabor Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestombeesdelanuit.com »}]
///// CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT Festival Spectacle
Gérard Payelle
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