Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia, Parc du Thabor, Rennes

Informations pratiques

Festival Les Tombées de la Nuit / Bab’el Dañs • Compagnie Dounia Dimanche 5 juillet, 20h00 Parc du Thabor Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00 – 2026-07-05T21:30:00+02:00

CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT

La compagnie rennaise Dounia, de la chanteuse et chorégraphe Fatima Leghzal, explore depuis vingt ans les liens entre danse, musique et mémoire. Née de la continuité du projet dédié aux danses issues des diasporas, Danses en Héritages, cette nouvelle création artistique porte en scène la diversité des danses transmises et réinventées. Le trio de Bab’el Dañs tisse, avec le public, un véritable dialogue en création partagée, entre matières sonores, rythmiques et chorégraphiques. Un DJ set de Kris Nolly viendra clôturer cette journée, et le festival !

> Durée : 1h30

Parc du Thabor Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestombeesdelanuit.com »}]

///// CHORÉGRAPHIE DANSANTE IMMERSIVE POUR SPECTACLE TRÈS VIVANT Festival Spectacle

Gérard Payelle