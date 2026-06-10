Festival Les Tombées de la Nuit / Friterie mon ami.e • Compagnie Bonjour Désordre Agora, derrière le Pôle Associatif de la Marbaudais Rennes dimanche 5 juillet 2026.

Festival Les Tombées de la Nuit / Friterie mon ami.e • Compagnie Bonjour Désordre Agora, derrière le Pôle Associatif de la Marbaudais Rennes Dimanche 5 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

FRITE FÉDÉRATRICE POUR DORER L’ESPACE PUBLIC

**FRITE FÉDÉRATRICE POUR DORER L’ESPACE PUBLIC**

>> THÉATRE RÉCIT • À PARTIR DE 12 ANS • GRATUIT

**Véritable ode aux territoires du Nord et à ses habitants, cette nouvelle création de la compagnie Bonjour désordre épouse tranquillement les contours du théâtre documentaire, à bord de « la plus modeste friterie du monde » itinérante et jaune. Dans ce road-frite généreux et poétique, on raconte des histoires. On en invente aussi beaucoup pour façonner la narration collective de ce récit intime qui lie la patate au bassin minier… Entre théâtre de rue et performance culinaire, César Roynette et Lesli Baechel posent une question essentielle : et si le vrai partage, l’hospitalité, la convivialité et le bonheur simple, c’était de partager un cornet de frites ?**

C’est évidemment d’abord un hommage à son pays du Nord que pose César Roynette dans ce parcours théâtral dédié à la sympathie, à la bonhomie et à la nature profondément fédératrice de la « frite ». Avec Lesli Baechel (de la compagnie Titanos), il retrace toute l’histoire du bassin minier, pour le meilleur et pour le pire, passant en revue les questions de migrations, ces « 29 nationalités différentes qui sont venues construire et habiter ce pays », la fermeture des mines, les camps de migrants. Il y aura beaucoup d’histoires – celles du Pas-de-Calais et de Dunkerque, des Belges avec un accent qui sent bon le Nord – et beaucoup d’autodérision. Mais toujours avec le soleil. Les deux comédiens interrogent : « Qu’en est-il de l’hospitalité en temps de crises perpétuelles ? Accueillir c’est aussi recevoir. Ramène ta plus belle patate ». Le rythme est soutenu, drôle et chaleureux. Passé le rituel d’accueil et la répétition des « frites, frites, frites », on avance avec cette sensation de faire le plein de chaleur et d’humour.

Au plus près de son territoire, pour sa deuxième création après _La Mondiale de la terreur_ (2020), César Roynette réussit son pari avec cette fable culinaire bien réelle et d’une humanité partageuse, adossée à un moment de théâtre d’une sincérité folle.

_**> Durée : 1h30**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T13:30:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Agora, derrière le Pôle Associatif de la Marbaudais Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



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