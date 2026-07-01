Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català, École Liberté, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · École Liberté · Rennes
Informations pratiques
Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català 4 et 5 juillet École Liberté Ille-et-Vilaine
5€ • 2€ Tarif Sortir !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:45:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:45:00+02:00
À partir d’une trentaine de longs tubes de fer, l’artiste catalan Joan Català invente une petite merveille, en jouant sur les potentialités sonores et acrobatiques de ce nouvel agrès. Entre cordage et instrument de musique, imaginaire et construction, il fait successivement apparaître de fascinants paysages de pendules suspendus, d’immenses xylophones, des cabanes et un orchestre de flûtes… Avant de nous réunir pour inventer, en complicité, la bande-sonore de cette véritable odyssée métallo-poétique.
École Liberté 8 rue des Carmes, 35000 rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.lestombeesdelanuit.com/
INSTALLATION SONORE ET PLASTIQUE POUR VIBRATION COLLECTIVE
Martynas Pelpys
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