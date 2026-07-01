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Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català, École Liberté, Rennes

samedi 4 juillet 2026 · École Liberté · Rennes

Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català, École Liberté, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
École Liberté
Adresse
8 rue des Carmes, 35000 rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
5€ • 2€ Tarif Sortir !

Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català 4 et 5 juillet École Liberté Ille-et-Vilaine

5€ • 2€ Tarif Sortir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:45:00+02:00
Fin : 2026-07-05T16:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:45:00+02:00

À partir d’une trentaine de longs tubes de fer, l’artiste catalan Joan Català invente une petite merveille, en jouant sur les potentialités sonores et acrobatiques de ce nouvel agrès. Entre cordage et instrument de musique, imaginaire et construction, il fait successivement apparaître de fascinants paysages de pendules suspendus, d’immenses xylophones, des cabanes et un orchestre de flûtes… Avant de nous réunir pour inventer, en complicité, la bande-sonore de cette véritable odyssée métallo-poétique.

École Liberté 8 rue des Carmes, 35000 rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.lestombeesdelanuit.com/
INSTALLATION SONORE ET PLASTIQUE POUR VIBRATION COLLECTIVE

Martynas Pelpys

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