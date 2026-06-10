Festival Les Tombées de la Nuit / Idiòfona • Joan Català École Liberté Rennes Dimanche 5 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; sortir: 2€

INSTALLATION SONORE ET PLASTIQUE POUR VIBRATION COLLECTIVE

**INSTALLATION SONORE ET PLASTIQUE POUR VIBRATION COLLECTIVE**

>> INSTALLATION PARTICIPATIVE • À PARTIR DE 10 ANS

**Les idiophones sont des instruments de musique produisant du son à partir de la vibration de leur corps et de leur matière, sans ajout de cordes, membranes ou colonnes d’air… À partir de cordages et d’une trentaine de longs tubes métalliques, l’artiste catalan Joan Català (dont le spectacle Pelat était présenté par AY-ROOP et Les Tombées de la Nuit en 2018) crée de fascinants paysages successifs de pendules suspendus en inventant cette manipulation d’objets collaborative in situ. Tour à tour acrobatique, drôle, complice, musical et clownesque, Idiòfona est un authentique moment de partage dans l’espace public, entre cirque, théâtre, danse, performance et manipulation d’objets.**

L’artiste catalan travaille depuis vingt ans à la rencontre des arts plastiques et du mouvement, des arts de cirque et de la manipulation d’objet, dans une zone de recherche permettant toutes les expériences collectives. Avec _Pelat_ (2013), il se servait du mât de cocagne traditionnelle des fêtes catalanes pour imaginer une fable physique et collective. Dix ans plus tard, avec _Idiòfona_, il s’empare d’une trentaine de tube en fer pour inventer cette manipulation sonore, aux possibilités sans limites.

Ces possibilités, Joan Català va les explorer. D’abord en solo, dans une véritable folie transformiste, imaginative et élastique, de ces tubes de fer et ses cordages. Puis en collectif, avec les spectateurs et spectatrices complices, quand tout devient musique, mouvement et rire partagé. Ainsi, il réussit à former un immense xylophone, un orchestre de flûtes, le toit d’une cabane, une grande installation sonore et plastique, la reconstitution d’une bataille historique…

« _Idiòfona_, c’est donner de la légèreté à la dureté, trouver l’harmonie au milieu du bruit, construire une vibration commune dans une ode au plaisir du partage » écrit-il. Fruit d’années de recherche sur les matériaux (bois, cordes, fer, tendeurs), cette nouvelle création est une ode à l’imaginaire et au collectif, une véritable odyssée, poético-métallique et acrobatique, dans la manipulation collective d’objets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T11:45:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

École Liberté Accès 8 rue des Carmes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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