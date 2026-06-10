Festival Les Tombées de la Nuit / Les parts manquantes • Cie La mort est dans la boîte Lieu de rendez-vous indiqué sur le billet Rennes dimanche 5 juillet 2026.

Festival Les Tombées de la Nuit / Les parts manquantes • Cie La mort est dans la boîte Lieu de rendez-vous indiqué sur le billet Rennes Dimanche 5 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; sortir: 2€

PROMENADE MATRIMONIALE AUX GAYEULLES

**PROMENADE MATRIMONIALE AUX GAYEULLES**

>> THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE • À PARTIR DE 11 ANS • GRATUIT

**Pour cette nouvelle création de la compagnie rennaise, faisant suite à la déambulation théâtrale en cimetière de _Celles d’en dessous_ (présenté lors de notre saison 2022), la dramaturge, costumière et brodeuse Laure Fonvieille s’interroge sur la notion de matrimoine, soit « l’héritage des mères », ces femmes qui nous ont précédés. Chacune des quinze comédiennes portera, en monologue, ces quinze « parts manquantes » de femmes, figures illustres (politique, militante, artiste, scientifique, sportive) et inconnues de ce quartier de Maurepas où sera joué, en déambulation, cette remarquable matière théâtrale.**

Avec le spectacle _Celles d’en dessou_s, Laure Fonvieille développait une écriture théâtrale documentaire, pour une déambulation en cimetière mettant en récit cinq femmes d’un passé in situ, en partenariat avec les acteurs et actrices locaux. Passant du microcosme d’un cimetière au macrocosme d’un quartier, d’un village ou d’une ville, elle poursuit, prolonge et amplifie, avec Les parts manquantes, cette déambulation théâtrale autour de notre matrimoine, en imaginant un dialogue entre mortes et vivantes, « femmes remarquables » et « illustres inconnues » du passé. Une interrogation de la mémoire collective qui peut aider à la construction de chacun et chacune, en ce que les parts manquantes d’hier et d’aujourd’hui se racontent et font partie d’une histoire commune.

Entre travail de recherche de témoignages in situ, écriture des portraits et confection des costumes, ce spectacle est donc chaque fois fabriqué là où il est joué, succession de monologues formant un puzzle composite et se répondant dans leur dimension féministe. Fiction et réalité s’entrelacent au fil de cette trame théâtrale à la fois joueuse, joyeuse, militante et résistante. Une écriture qui s’empare de l’espace public pour rendre visible les biens artistiques et culturels, les savoirs et les gestes transmis par toutes ces femmes qui nous ont précédées.

> Durée : 1h30 • Attention, marche de plus d’1km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:30:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Lieu de rendez-vous indiqué sur le billet Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



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