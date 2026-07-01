Informations pratiques

Festival Les Tombées de la Nuit / Les petites épopées • Compagnie Le doux supplice 4 et 5 juillet Parc Saint-Cyr, terrain de Basket Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:15:00+02:00

Fin : 2026-07-05T18:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:15:00+02:00

Dans la continuité d’En attendant le grand soir, Pierre-Jean Bréaud et sa passionnante compagnie acrobatique et chorégraphique, investissent les places urbaines pour une grande forme en épopée de cirque contemporaine. Entre portés, mouvements et effets de masse repoussant les limites de l’espace, du vertige et du déséquilibre, cette « tribu poétique », composée de huit acrobates-danseurs et danseuses, d’un clown, d’une comédienne et d’un sound designer, nous embarque dans un magnifique récit commun mêlant grandes histoires et recueils intimes, dans la liesse et la magie d’un véritable rituel collectif.

Parc Saint-Cyr, terrain de Basket 11 Rue du Pré de Bris, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

AVENTURE D’AMOUR ET DE CIRQUE DANS L’ESPACE PUBLIC

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