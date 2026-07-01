Festival Les Tombées de la Nuit / Nous camperons ici • Sébastien Barrier, Jardin du Bonheur, Rennes
samedi 4 juillet 2026 · Jardin du Bonheur · Rennes
Informations pratiques
Festival Les Tombées de la Nuit / Nous camperons ici • Sébastien Barrier Samedi 4 juillet, 19h00 Jardin du Bonheur Ille-et-Vilaine
Gratuit • À partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:15:00+02:00
Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:15:00+02:00
Entre chanteur et bonimenteur, le metteur en scène et comédien spécialiste du monologue labyrinthique Sébastien Barrier revient aux arts de la rue en installant son van-bateau, pour un bivouac en cœur de ville. Dans ce moment partagé entre poésies et chansons, histoires et confessions, digressions jubilatoires et spectaculaires dont il a le secret, ce long praticien de l’art oratoire nous embarque dans une pause salvatrice. Un moment de suspension à flan de camion qui s’affiche comme un acte de résistance, pour une respiration collective… et une magistrale aventure en parole.
Jardin du Bonheur 8 rue Albert Camus maurepas Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
TOUR DE CHANT ROCK ET BAVARD EN BIVOUAC
Élodie Le Gall
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