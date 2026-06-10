Festival Les Tombées de la Nuit / Portrait de famille • Compagnie Volubilis Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Dimanche 5 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

FAMILLE, JE VOUS DANSE

**FAMILLE, JE VOUS DANSE**

>> DANSE • TOUT PUBLIC • GRATUIT

**Après la grande forme en installation intime et danse éphémère de _Habiter n’est pas dormir_ (2023), puis l’immense ballet urbain de _Panique olympique_ (2024), Agnès Pelletier et la compagnie Volubilis poursuivent leur passionnant travail chorégraphique de rencontre avec les pratiques amateurs, pour cette petite forme participative dans l’espace public. Soit une performance chorégraphique pour trois professionnels et quarante-neuf amateurs et amatrices complices de tous âges, lancés dans vingt minutes d’un flash-mob sur musique techno, aussi dynamique que touchant, et interrogeant la notion de famille.**

Jouant à nouveau sur le thème du groupe, du chœur et des individualités qui les composent, la chorégraphe Agnès Pelletier interroge ici la notion de famille au sens large. Celle à laquelle on appartient. Celle dont on rêve. Dans cette nécessité chorégraphique de faire tableau et de composer un « air de famille », de le décomposer et de le recomposer, le mouvement et les corps s’inventent une pulsation, à la fois commune et singulière.

Autour de la techno du _Jaydee_ de Plastic Dreams, réinterprété par le compositeur Yann Servoz, cette performance intergénérationnelle réunit quarante-neuf amateurs et amatrices âgés de 8 à 85 ans (le nombre et pourcentage de chaque âge est précisément défini en amont pour respecter l’équilibre intergénérationnel d’une famille) dans un espace scénique de plein-air. La partition chorégraphique fera apparaitre les particularités et les différences de chacun, autour d’un élément commun que nous ne dévoilerons pas ici. Si ce n’est pour dire qu’il renforcera l’idée d’appartenance et d’organisation sociale tout en jouant un rôle graphique et esthétique dans le spectacle.

Après deux soirs de répétition et une générale, ce _Portrait de famille_ investira successivement deux places de l’espace public rennais pour un très beau moment de partage !

_**> Durée : 20 minutes**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:50:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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