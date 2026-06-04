Festival Les Tombées de la Nuit / Rebecca Roger Cruz Cloître Saint-Melaine Rennes
Festival Les Tombées de la Nuit / Rebecca Roger Cruz Cloître Saint-Melaine Rennes jeudi 2 juillet 2026.
Festival Les Tombées de la Nuit / Rebecca Roger Cruz Cloître Saint-Melaine Rennes Jeudi 2 juillet, 21h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
ONIRISME CAMÉLÉON EN VOIX SOLAIRE ET INCANTATOIRE
Née à Caracas et installée à Lyon depuis 2012, la chanteuse, percussionniste, compositrice et musicologue vénézuélienne Rebecca Roger Cruz vient de sortir son premier album solo, _Río Abajo_ (2025), après les groupes Aa’in, Parranda La Cruz et Maar. Elle y mêle percussions afro-vénézuéliennes, rites ancestraux du Barlovento, chanson populaire latino-américaine, répertoire baroque, lyrique, jazz, rock psyché ou flamenco, au fil des arrangement d’un quatuor de haut-vol et de son exceptionnelle voix métamorphe et intemporelle. Libre et solaire, incantatoire et intimiste, sa musique ne connait pas de frontière.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T22:00:00.000+02:00
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Cloître Saint-Melaine Place Saint-Melaine, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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