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Festival Les Trois Beaux Days – 3 concerts en plein air Arènes de Montmartre Paris

Festival Les Trois Beaux Days – 3 concerts en plein air Arènes de Montmartre Paris

Festival Les Trois Beaux Days – 3 concerts en plein air Arènes de Montmartre Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Arènes de Montmartre

Adresse : 25, rue de Chappe

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : <p>Prévente 35€ • Sur place 38€</p>

3 soirées concerts en plein air dans le cadre atypique et méconnu des Arènes de Montmartre à quelques mètres à peine du Sacré Coeur.

Les Trois Baudets retournent se nicher aux Arènes de Montmartre à quelques pas du Sacré Coeur le temps de 3 concerts en plein air.
Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
payant

Prévente 35€ • Sur place 38€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00
Date(s) :

Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe  75018 Paris
Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)
Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)
Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)
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