Festival Les Trois Beaux Days – 3 concerts en plein air Arènes de Montmartre Paris

3 soirées concerts en plein air dans le cadre atypique et méconnu des Arènes de Montmartre à quelques mètres à peine du Sacré Coeur.

Les Trois Baudets retournent se nicher aux Arènes de Montmartre à quelques pas du Sacré Coeur le temps de 3 concerts en plein air.

Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

payant

Prévente 35€ • Sur place 38€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe 75018 Paris

Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)

Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)

Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)

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