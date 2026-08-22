Festival l’île aux jeux Amboise
samedi 12 septembre 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Festival l’île aux jeux
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le samedi 12 septembre 2026, rendez-vous sur l’Île d’or d’Amboise pour participer au festival L’île aux jeux de 10h à 23h.
Venez participer à la sixième édition du festival L’île aux jeux sur l’Île d’Or !
Jeux de société, jeux de rôle, jeux XXL, jeux en bois, jeux traditionnels, espace petite enfance, espace bâtisseurs, tournoi Lorcana, tournoi de puzzle, boutique de jeux l’Interlude, Loup Garou géant, Hister géant, Pictionary coopératif, collectif COLT, jeu de rôle grandeur nature, collectif Axolotl… Il y en a pour tous les goûts !
Restauration et bar sur place pour les gourmands
Entrée payante, prix libre .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
On Saturday, September 20, 2025, join us on Amboise’s Île d’or for the L’île aux jeux festival from 10am to 6pm.
L’événement Festival l’île aux jeux Amboise a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE AMBOISE
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