Informations pratiques

Orbey

Festival littéraire Orbey se… LivreS

1 place des écoles Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Orbey organise son 4e festival du livre, venez rencontrer les différents auteurs, participez à une conférence, atelier bricolage pour enfants et même un salon de thé.

Le monde du livre se retrouve dans la vallée lors de cette quatrième édition de l’évènement Orbey se livres

Au programme de cette journée :

Une vingtaine d’auteurs de la région viendront présenter et dédicacer leurs livres parmi lesquels Michel Hutt, Bugada Gérald, Karine Meyer, Laetitia Paillard ….

Un grand choix sera proposé, (jeunesse, roman, BD…).

Animation tour de magie pour tout public

Une conférence d’une naturopathe sur le thème du sucre

Un bricolage sur le thème du livre pour les enfants.

Un espace bibliothèque hors les murs.

Des associations locales d’Histoire, de généalogie.

Un salon de thé en continu.

Venez nombreux pour profiter de cette ambiance conviviale autour des livres ! 0 .

1 place des écoles Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliotheque@orbey.fr

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English :

Orbey is hosting its 4th book festival—come meet various authors, attend a lecture, join a craft workshop for kids, and even enjoy a tea party.

L’événement Festival littéraire Orbey se… LivreS Orbey a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg