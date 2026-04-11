Orbey

Randonnée VTT accompagnée pour les familles

348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27

Balade possible pour les familles avec des enfants sur le site des lacs avec un accompagnateur VTT expérimenté.

Venez prendre part à une randonnée accompagnée en VTT pour les familles à la station du Lac Blanc.

Partez avec un guide pour 3 heures d’activité afin de découvrir les paysages du haut de la vallée de Kaysersberg, la nature et côtoyer le site des deux lacs de manière douce.

Option E-bike. Activité adapté aux enfants

La balade sera adaptée aux aptitudes du groupe. Départ à 4 personnes jusqu’à un maximum de 8 personnes. .

348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Families with children can ride the lakes with an experienced mountain bike guide.

L’événement Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg