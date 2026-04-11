Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey
Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey dimanche 12 avril 2026.
Orbey
Randonnée VTT accompagnée pour les familles
348 Le Lac Blanc Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27
Balade possible pour les familles avec des enfants sur le site des lacs avec un accompagnateur VTT expérimenté.
Venez prendre part à une randonnée accompagnée en VTT pour les familles à la station du Lac Blanc.
Partez avec un guide pour 3 heures d’activité afin de découvrir les paysages du haut de la vallée de Kaysersberg, la nature et côtoyer le site des deux lacs de manière douce.
Option E-bike. Activité adapté aux enfants
La balade sera adaptée aux aptitudes du groupe. Départ à 4 personnes jusqu’à un maximum de 8 personnes. .
348 Le Lac Blanc Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 33 78 loisirsgo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Families with children can ride the lakes with an experienced mountain bike guide.
L’événement Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)
- Film Le crime du troisième étage Orbey 11 avril 2026
- Vide grenier Orbey 12 avril 2026
- Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc Orbey 12 avril 2026
- Sortie à la rencontre des chamois Orbey 15 avril 2026
- Film Le dernier repas Orbey 15 avril 2026