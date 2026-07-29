Festival Lug’en Scène Loudun
samedi 22 août 2026 · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Festival Lug’en Scène
bd du 8 mai Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:15:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Lug’en scène transforme chaque été la ville en un immense terrain de jeu artistique, où se croisent l’imaginaire, la poésie, l’humour et l’émerveillement. Inspiré par l’univers fantastique et merveilleux qui fait partie de l’ADN de Loudun, Lug’en Scène invite chacun à vivre une parenthèse hors du temps.
Programme
11h15, Pierre & Fils, place Sainte-Croix
16h à 17h30 et 18h à 20h, Ateliers cirque jeune public ; Espace ludique et village d’artistes ; Performance Brico’Lug
16h30 à 20h30, Mehdi le Magicien & M. Loyal
16h30, Pourquoi le saut des baleines ?
18h, Pierre & Fils
18h, La mare où (l’)on se mire
19h, Muraïe
20h, Trici
21h à 21h45, Fred Billy
22h, Transbal Express
Les entresorts sur deux jours
17h à 20h, L’Automate de papier
16h à 22h, Mme Myocarde
L’entresort du samedi 17h à 19h et 20h à 21h45, Martine, le tarot de cuisine .
bd du 8 mai Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr
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English : Festival Lug’en Scène
L’événement Festival Lug’en Scène Loudun a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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