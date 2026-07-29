Informations pratiques

Loudun

Festival Lug’en Scène

bd du 8 mai Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:15:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Lug’en scène transforme chaque été la ville en un immense terrain de jeu artistique, où se croisent l’imaginaire, la poésie, l’humour et l’émerveillement. Inspiré par l’univers fantastique et merveilleux qui fait partie de l’ADN de Loudun, Lug’en Scène invite chacun à vivre une parenthèse hors du temps.

Programme

11h15, Pierre & Fils, place Sainte-Croix

16h à 17h30 et 18h à 20h, Ateliers cirque jeune public ; Espace ludique et village d’artistes ; Performance Brico’Lug

16h30 à 20h30, Mehdi le Magicien & M. Loyal

16h30, Pourquoi le saut des baleines ?

18h, Pierre & Fils

18h, La mare où (l’)on se mire

19h, Muraïe

20h, Trici

21h à 21h45, Fred Billy

22h, Transbal Express

Les entresorts sur deux jours

17h à 20h, L’Automate de papier

16h à 22h, Mme Myocarde

L’entresort du samedi 17h à 19h et 20h à 21h45, Martine, le tarot de cuisine .

bd du 8 mai Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 81 59 festival.lugenscene@ville-loudun.fr

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English : Festival Lug’en Scène

L’événement Festival Lug’en Scène Loudun a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais