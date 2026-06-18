Festival Lyrik à l’église St Marc Brest
Festival Lyrik à l’église St Marc Brest samedi 4 juillet 2026.
Brest
Festival Lyrik à l’église St Marc
église St Marc Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Nous vous convions à cheminer avec nous de l’ombre à la lumière sur les pas du prêtre roux, aussi nommé Antonio Vivaldi. Le concert s’ouvre avec le Stabat Mater, l’une des oeuvres les plus intimes et boulversantes du compositeur vénitien. La sobrieté de l’écriture, presque comme un silence est une invitation à descendre en soi, en un espace où la douleur se fait prière. La remontée vers la lumière débutera avec le concerto pour violon et aboutira à la jubilation du Gloria. Louange, paix, supplication, exaltation, l’écoute de cette oeuvre magistrale en concert est comme un phare de joie dans la nuit du monde. A ne surtout pas manquer !
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Stabat Mater (1711) pour contralto et ensemble instrumental
Concerto pour violon Estro Armonico n°9 pour violon et ensemble instrumental
Gloria RV 589 (1713-1715) pour choeur, solistes et ensemble instrumental
Direction musicale Christine Laizé
Musiciens Ensemble Louise Farrenc (quintette à cordes, orgue positif, hautbois baroque, trompette naturelle)
Solistes Anais Perrin, Aurélie Castagnol et Christine Laizé
Choeur Ton Choeur à l’Ouest .
église St Marc Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 58 32 48 43
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English :
L’événement Festival Lyrik à l’église St Marc Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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