Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Atelier Chant des signes par la compagnie Le Bruit du silence

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier Chant des signes par la compagnie Le Bruit du silence.

Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier Chant des signes par la compagnie Le Bruit du silence.

Présentation interactive sur le fonctionnement de la langue des signes, sa grammaire, son histoire, sa non-universalité. Apprentissage ludique de l’alphabet dactylologique. Comment créer, choisir un nomsigné ? Apprentissage d’une chanson en LSF, créée par la compagnie et extraite d’un des Contes-dits-du-bout-des- doigts.

Jeudi 28 mai, 14h00

Gratuit Réservation conseillée .

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com

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English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Atelier Chant des signes par la compagnie Le Bruit du silence

As part of the Ma parole festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are offering a Chant des signes workshop by the company Le Bruit du silence.

L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Atelier Chant des signes par la compagnie Le Bruit du silence Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie