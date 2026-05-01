Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22 18:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du festival Ma Parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes.

Dans le cadre du festival Ma Parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes.

À la suite du spectacle Petit un, l’atelier de modelage propose une exploration des éléments, terre eau poussière lumières, représentés et modelés pendant le spectacle. Cette exploration se fait dans une découverte sensorielle et ludique de la matière.

Vendredi 22 mai, 17h30

Gratuit Réservation conseillée .

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com

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English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes

As part of the Ma Parole festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are offering a modelling workshop with the Atelier des songes company.

L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Atelier modelage avec la compagnie l’Atelier des songes Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie