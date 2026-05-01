Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 9/11 rue Saint Martin

Ville : 14110 Condé-en-Normandie

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un Escape Game les petites enquêtes de Blandine.
Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un Escape Game les petites enquêtes de Blandine.

Gratuit Réservation conseillée

Mercredi 20 mai, 15h00   .

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16  mediathequedeconde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine

As part of the Ma parole festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are offering an Escape Game: Blandine’s little investigations.

L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

À voir aussi à Condé-en-Normandie (Calvados)