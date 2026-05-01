Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie
Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie mercredi 20 mai 2026.
Condé-en-Normandie
Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine
9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un Escape Game les petites enquêtes de Blandine.
Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un Escape Game les petites enquêtes de Blandine.
Gratuit Réservation conseillée
Mercredi 20 mai, 15h00 .
9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com
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English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine
As part of the Ma parole festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are offering an Escape Game: Blandine’s little investigations.
L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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