Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un Escape Game les petites enquêtes de Blandine.

Dans le cadre du festival Ma parole, l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent un Escape Game les petites enquêtes de Blandine.

Gratuit Réservation conseillée

Mercredi 20 mai, 15h00 .

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com

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English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine

As part of the Ma parole festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are offering an Escape Game: Blandine’s little investigations.

L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Escape Game les petites enquêtes de Blandine Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie