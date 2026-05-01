Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Goupil par la compagnie Le bruit du silence

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:30:00

fin : 2026-05-29 15:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre du festival Ma parole ! l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent le spectacle Goupil par la compagnie Le bruit du silence.

Dans le cadre du festival Ma parole ! l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent le spectacle Goupil par la compagnie Le bruit du silence.

Goupil est un spectacle où se mêlent théâtre, musique, mime et langue des signes. Sur scène, le récit est donné à voir et à entendre par un conteur, deux comédiennes-mimes signant en LSF (Langue des signes Française) et un musicien. Les comédiennes jonglent avec les métamorphoses pour devenir loup affamé, renard facétieux, poussin désinvolte. Le résultat est une symphonie théâtrale qui se lit sur les mains, les visages et les corps. Une relecture du Roman de Renart singulière et pleine d’humour.

Vendredi 29 mai, 14h30

Gratuit Réservation conseillée

A partir de 6 ans

1H .

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com

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English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Goupil par la compagnie Le bruit du silence

As part of the Ma parole! festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are putting on the show Goupil by the company Le bruit du silence.

L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Goupil par la compagnie Le bruit du silence Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie