Condé-en-Normandie

Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 17:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du festival Ma parole ! l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent le spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.

Dans le cadre du festival Ma parole ! l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent le spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.

Histoire marionnettique en terre crue pour les tout-petits.

Petit un propose un questionnement sur l’origine de la vie. Qu’y a-t-il au début ? Il y a l’eau, le vent, la mer, il y a un bloc de terre, et il y a Petit un . D’un bloc d’argile apparaissent des formes, elles se modèlent et prennent vie sous le regard créateur du spectateur.

À travers la danse, le jeu, théâtral et marionnettique, on parcourt quelques grandes étapes de la vie et les sensations qui l’accompagnent.

Vendredi 22 mai, 17h00

Durée 30 minutes

De 3 à 6 ans

Gratuit Réservation conseillée .

9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.

As part of the Ma parole! festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are staging the show Petit un by the company l’Atelier des songes.

L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes. Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie