Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes. Condé-en-Normandie
Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes. Condé-en-Normandie vendredi 22 mai 2026.
Condé-en-Normandie
Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.
9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 17:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du festival Ma parole ! l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent le spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.
Dans le cadre du festival Ma parole ! l’Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie et la Bibliothèque du Calvados vous proposent le spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.
Histoire marionnettique en terre crue pour les tout-petits.
Petit un propose un questionnement sur l’origine de la vie. Qu’y a-t-il au début ? Il y a l’eau, le vent, la mer, il y a un bloc de terre, et il y a Petit un . D’un bloc d’argile apparaissent des formes, elles se modèlent et prennent vie sous le regard créateur du spectateur.
À travers la danse, le jeu, théâtral et marionnettique, on parcourt quelques grandes étapes de la vie et les sensations qui l’accompagnent.
Vendredi 22 mai, 17h00
Durée 30 minutes
De 3 à 6 ans
Gratuit Réservation conseillée .
9/11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16 mediathequedeconde@gmail.com
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English : Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes.
As part of the Ma parole! festival, the Atelier-Médiathèque de Condé-en-Normandie and the Bibliothèque du Calvados are staging the show Petit un by the company l’Atelier des songes.
L’événement Festival Ma Parole ! à Condé-en-Normandie. Spectacle Petit un par la compagnie l’Atelier des songes. Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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