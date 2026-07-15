Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin
dimanche 16 août 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ
Hôtel du Château Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre du festival Mélopée, profitez du concert découverte autour des cuivres , par le Quartet Jazz.
À 15h30, à l’hôtel du Château. Prix libre et conscient. .
Hôtel du Château Josselin 56120 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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