Informations pratiques

Josselin

Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ

Hôtel du Château Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du festival Mélopée, profitez du concert découverte autour des cuivres , par le Quartet Jazz.

À 15h30, à l’hôtel du Château. Prix libre et conscient. .

Hôtel du Château Josselin 56120 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande