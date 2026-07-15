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AGENDA · Josselin

Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin

dimanche 16 août 2026 · Josselin

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Hôtel du Château
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ

Hôtel du Château Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Dans le cadre du festival Mélopée, profitez du concert découverte autour des cuivres , par le Quartet Jazz.
À 15h30, à l’hôtel du Château. Prix libre et conscient.   .

Hôtel du Château Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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