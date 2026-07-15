Festival Mélopée Grand concert Jazz au Château Quartet Jazz et Quatuor Psophos Place de la Congrégation Josselin
dimanche 16 août 2026 · Place de la Congrégation · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festival Mélopée Grand concert Jazz au Château Quartet Jazz et Quatuor Psophos
Place de la Congrégation Cour du Château de Josselin Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre du Festival de musique classique Mélopée, profitez d’un Grand concert Jazz au Château , par le Quartet Jazz et le Quatuor Psophos, dans la Cour du Château de Josselin. À 20h30. .
Place de la Congrégation Cour du Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival Mélopée Grand concert Jazz au Château Quartet Jazz et Quatuor Psophos Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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