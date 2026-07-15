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AGENDA · Josselin

Festival Mélopée Grand concert Jazz au Château Quartet Jazz et Quatuor Psophos Place de la Congrégation Josselin

dimanche 16 août 2026 · Place de la Congrégation · Josselin

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place de la Congrégation
Adresse
Cour du Château de Josselin
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Festival Mélopée Grand concert Jazz au Château Quartet Jazz et Quatuor Psophos

Place de la Congrégation Cour du Château de Josselin Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Dans le cadre du Festival de musique classique Mélopée, profitez d’un Grand concert Jazz au Château , par le Quartet Jazz et le Quatuor Psophos, dans la Cour du Château de Josselin. À 20h30.   .

Place de la Congrégation Cour du Château de Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival Mélopée Grand concert Jazz au Château Quartet Jazz et Quatuor Psophos Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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