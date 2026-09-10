Festival Midi Minuit Poésie, Nantes Centre et Quartiers, Nantes

Informations pratiques

Festival Midi Minuit Poésie 10 – 16 octobre Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique

Selon événements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:00:00+02:00 – 2026-10-16T18:00:00+02:00

MidiMinuitPoésie est un festival de poésies qui multiplie les formes artistiques et les écritures pour donner à entendre et à voir le monde et notre société à travers la sensibilité d’artistes contemporain·es, de France ou d’ailleurs.

Voix émergentes ou auteur·es reconnu·es, chacun·e exprime des réflexions et des questionnements actuels, que ce soit par des lectures à voix nue ou en faisant dialoguer leurs mots avec la musique (électro, jazz…), ou le dessin.

Les propositions du festival attirent tout autant les passionné·es que les curieux·ses. Il s’ouvre le samedi dans une joyeuse profusion de rencontres éclectiques à l’étage du lieu unique, où le public est invité à profiter entre chaque performance des espaces librairie, détente et bar.

En semaine, les soirées se tiennent dans différents lieux de Nantes.

Tout le programme et informations pratiques sur midiminuitpoesie.com

Nantes Centre et Quartiers ., Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://midiminuitpoesie.com/ »}] [{« link »: « https://midiminuitpoesie.com/ »}]

Un festival organisé par la Maison de la Poésie de Nantes.

© Gregg Bréhin