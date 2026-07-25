Festival Midi Minuit Poésie Nantes Centre et Quartiers Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 –

Gratuit : non Selon événements Sam. 10 oct. au lieu unique : prix libre, billetterie sur placeMardi 13 oct. au Pannonica : plein tarif : 15€ / tarif réduit : 13€ / petit chat fidèle : 11€ / très réduit* : 5€ (billetterie sur place et sur le site www.pannonica.com)Mercredi 14 oct. Place du Change : gratuitJeudi 15 oct. au Chronographe : plein tarif : 6€ / tarif réduit* : 2€ (entrée + visite guidée) (Billetterie sur place)Vendredi 16 oct. à MIXT : plein tarif : 10€ / tarif réduit* : 5€ (Billetterie sur place et sur le site www.mixt.fr)* sur présentation de justificatif Tout public

MidiMinuitPoésie est un festival de poésies qui multiplie les formes artistiques et les écritures pour donner à entendre et à voir le monde et notre société à travers la sensibilité d’artistes contemporain·es, de France ou d’ailleurs.Voix émergentes ou auteur·es reconnu·es, chacun·e exprime des réflexions et des questionnements actuels, que ce soit par des lectures à voix nue ou en faisant dialoguer leurs mots avec la musique (électro, jazz…), ou le dessin.Les propositions du festival attirent tout autant les passionné·es que les curieux·ses. Il s’ouvre le samedi dans une joyeuse profusion de rencontres éclectiques à l’étage du lieu unique, où le public est invité à profiter entre chaque performance des espaces librairie, détente et bar.En semaine, les soirées se tiennent dans différents lieux de Nantes.???? Tout le programme et informations pratiques sur midiminuitpoesie.com

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000



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