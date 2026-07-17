Festival MidiMinuitPoésie : Lecture d’Amandine Dhée Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 19:30 – 20:30

Gratuit : non Entrée + visite guidée : entre 2€ et 6€. Adulte

Le festival MidiMinuitPoésie (10-16 octobre), organisé par la Maison de la Poésie de Nantes, établit des passerelles entre la poésie et d’autres pratiques artistiques, telles que la musique, les arts visuels, avec lesquelles elle entretient depuis toujours des liens créatifs.Pour la première fois, le Chronographe participe au festival ! Il a accueilli en résidence l’écrivaine Amandine Dhée. Amandine Dhée a pu s’inspirer de l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle pour écrire un texte qu’elle lira à haute voix au Chronographe. Amandine Dhée lira également quelques passages de La Femme Brouillon (La Contre allée, 2017). En partenariat avec la Maison de la Poésie de Nantes.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320



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