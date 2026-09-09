Festival Mois Kréyol La Sirène La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Festival Mois Kréyol

La Sirène 111 Bd Emile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 19:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Musique et bal participatif -

La Sirène et Mille Plateaux s’associent pour célébrer les cultures créoles, tressées d’identités fortes et de partage.

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La Sirène 111 Bd Emile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

Music and a Community Dance –

La Sirène and Mille Plateaux are joining forces to celebrate Creole cultures, woven from strong identities and a spirit of sharing.

L’événement Festival Mois Kréyol La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle