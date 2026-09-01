Festival Moments d’Argile 2026 La Halle Dieulefit
vendredi 6 novembre 2026 · La Halle · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Festival Moments d’Argile 2026
La Halle 1 rue Justin Jouve, Dieulefit Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
libre et gratuit le vendredi 6 novembre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 18:00:00
fin : 2026-11-08 17:05:00
Date(s) :
2026-11-06
2ÈME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOCUMENTERRE DE DIEULEFIT
.
La Halle 1 rue Justin Jouve, Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 36 15 10 momentsdargile@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6TH EDITION OF THE DIEULEFIT INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
L’événement Festival Moments d’Argile 2026 Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- 2ème étape du Faun Tour femmes Dieulefit 11 septembre 2026
- Cinéma Les matins merveilleux Cinéma Labor Dieulefit 11 septembre 2026
- Salon de l’évènementiel Camping Huttopia Dieulefit 12 septembre 2026
- Forum des associations Gymnase Dieulefit 12 septembre 2026
- Conférence Extraordinaire Système Solaire et surprenantes planètes La Mine d’Art Dieulefit 13 septembre 2026