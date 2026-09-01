Festival Moments d’Argile 2026 La Halle Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Festival Moments d’Argile 2026

La Halle 1 rue Justin Jouve, Dieulefit Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

libre et gratuit le vendredi 6 novembre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 18:00:00

fin : 2026-11-08 17:05:00

Date(s) :

2026-11-06

2ÈME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOCUMENTERRE DE DIEULEFIT

.

La Halle 1 rue Justin Jouve, Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 36 15 10 momentsdargile@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6TH EDITION OF THE DIEULEFIT INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

L’événement Festival Moments d’Argile 2026 Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux