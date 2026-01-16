Festival mondial de la magie Antarès Arena Le Mans

Festival mondial de la magie

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Festival mondial de la magie à Antarès Le Mans !

Ce show, considéré comme le plus grand show de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 140.000 spectateurs en France.

Le Festival Mondial de la Magie présente une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des mega illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde .

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de 1h50 sans entracte.

Grandes et mega illusions, magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.

Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Pour le confort des spectateurs des écrans géants seront installés de chaque coté de la scène pour permettre de voir les moindres détails.

Compte tenu du volume sonore en salle le spectacle est déconseillé aux enfants de moins de 4 ans. NOUVEAU SPECTACLE CHAQUE ANNEE

Voir moins

RDV le vendredi 4 décembre 2026 à 20h00 à Antarès Arena. .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

World Magic Festival at Antarès Le Mans!

L’événement Festival mondial de la magie Le Mans a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Le Mans