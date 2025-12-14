FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE Montpellier

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Pour la première fois à Montpellier le FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE se produira au ZENITH SUD le Vendredi 27 Novembre 2026 à 20h00

Ce show, considéré comme le plus grand show de magie d’Europe, a déjà conquis plus de 120.000 spectateurs en France.

Le Festival Mondial de la Magie présente une nouvelle édition encore plus grandiose, avec des mega illusions et numéros inédits jamais produits en Europe et toujours avec des artistes exceptionnels considérés comme les plus grands magiciens actuels au monde

Transformer votre journée ou soirée ordinaire en un évènement extraordinaire est le seul but de tous les artistes réunis ensemble sur une même scène pendant près de 1h50 sans entracte.

Grandes et mega illusions , magie comique, mentalisme, prestidigitateur, magie digitale, manipulateur de cartes, magie des lumières, tous les courants de l’illusionnisme seront représentés.

Tous les artistes sélectionnés pour cette édition ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie du Monde et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses.

Pour le confort des spectateurs des écrans géants seront installés de chaque coté de la scène pour permettre de voir les moindres détails.

Attention Accès non autorisé aux enfants de moins de 4 ans

Programme officiel consultable en ligne

Réservation place pmr en ligne .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie zenith@montpellier-events.com

English :

For the first time in Montpellier, the WORLD MAGIC FESTIVAL will perform at ZENITH SUD on Friday, November 27, 2026 at 8:00 PM

Considered Europe?s biggest magic show, it has already won over 120,000 spectators in France.

