Festival Montagne & Musique Palaiseau
samedi 26 septembre 2026 · Palaiseau
Informations pratiques
Palaiseau
Festival Montagne & Musique
Avenue du 8 mai 1945 Palaiseau Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Festival Montagne et Musique à Palaiseau (91) le 26 et 27 septembre 2026
Le plus grand rendez-vous de la montagne en Ile-de-France.
Organisé par Cocktail Scandinave
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Avenue du 8 mai 1945 Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France contact@fetedelamontagne.com
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English :
The Montagne et Musique Festival in Palaiseau (91) on September 26 and 27, 2026
The largest mountain festival in the Île-de-France region.
Organized by Cocktail Scandinave
L’événement Festival Montagne & Musique Palaiseau a été mis à jour le 2026-07-20 par Destination Paris-Saclay
À voir aussi à Palaiseau (Essonne)
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