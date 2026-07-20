Informations pratiques

Palaiseau

Festival Montagne & Musique

Avenue du 8 mai 1945 Palaiseau Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Festival Montagne et Musique à Palaiseau (91) le 26 et 27 septembre 2026

Le plus grand rendez-vous de la montagne en Ile-de-France.

Organisé par Cocktail Scandinave

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Avenue du 8 mai 1945 Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France contact@fetedelamontagne.com

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English :

The Montagne et Musique Festival in Palaiseau (91) on September 26 and 27, 2026

The largest mountain festival in the Île-de-France region.

Organized by Cocktail Scandinave

L’événement Festival Montagne & Musique Palaiseau a été mis à jour le 2026-07-20 par Destination Paris-Saclay