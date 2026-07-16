Visite de l’École polytechnique, École polytechnique, Palaiseau

Informations pratiques

Visite de l’École polytechnique 19 et 20 septembre École polytechnique Essonne

Inscription en ligne obligatoire. Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’École polytechnique, lieux de vie des élèves : parcours autour du campus.

Créé par Henri Pottier – prix de Rome – le campus de l’École polytechnique est marqué par l’architecture des années 1960 mais a largement évolué du fait de l’aménagement du plateau de Saclay.

2026 correspond à un anniversaire. Il y a 50 ans exactement, l’École polytechnique quittait le cœur de Paris pour s’installer sur le plateau de Saclay, alors entièrement couvert de champs. Aujourd’hui Polytechnique est entourée d’autres écoles et fin 2026 / début 2027, une nouvelle station de métro « Polytechnique » ouvrira sur la ligne 18.

Lors de cette visite, nous explorerons ensemble le campus pour découvrir ces liens entre passé et présent.

Vous êtes guidés par des étudiants et/ou étudiantes.

4 créneaux de visites proposées : 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

2 visites en anglais l’après-midi : 14h30, 16h30

Dernier départ à 17h00 (en français).

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*Rendez-vous au niveau de l’Accueil de l’Ecole polytechnique

Parking visiteurs : avenue Descartes, Palaiseau,

puis à pied jusqu’à la place Gustave Ferrié, Palaiseau.

*Inscription préalable obligatoire via le formulaire d’inscription (mise en ligne à partir du mois de août 2026)

École polytechnique Route de Saclay 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France +33 (0)1 69 33 33 33 https://www.polytechnique.edu/ Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris. Accès libre

Parcours commenté autour du campus de l’École polytechnique

© École polytechnique – J.Barande