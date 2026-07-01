Découverte de la vie entre 1850 et 1950, Musée du Hurepoix, Palaiseau

Informations pratiques

Découverte de la vie entre 1850 et 1950 19 et 20 septembre Musée du Hurepoix Essonne

Groupe de 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant une heure, les bénévoles vous partageront l’histoire de Palaiseau et celle de notre région. 38 espaces sur 600 m2 dédiés à la vie et aux métiers de cette époque.

Musée du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0169314570 http://www.musee-palaiseau.net RER B station Palaiseau

Visite commentée

© Musée du Hurepoix