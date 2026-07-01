Découverte de la vie entre 1850 et 1950, Musée du Hurepoix, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Hurepoix · Palaiseau
Informations pratiques
Découverte de la vie entre 1850 et 1950 19 et 20 septembre Musée du Hurepoix Essonne
Groupe de 8 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Durant une heure, les bénévoles vous partageront l’histoire de Palaiseau et celle de notre région. 38 espaces sur 600 m2 dédiés à la vie et aux métiers de cette époque.
Musée du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0169314570 http://www.musee-palaiseau.net RER B station Palaiseau
Visite commentée
© Musée du Hurepoix
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