Informations pratiques

Palaiseau

Fête de la science

10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 13:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’immensité des possibilités de l’infiniment petit ! Place à la fascination et à l’émerveillement.

Rejoignez- nous au C2N dans un cadre exceptionnel de partage de culture scientifique et technique.

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10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France

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English :

The vastness of possibilities in the infinitely small! Let the fascination and wonder begin.

Join us at C2N in an exceptional setting where we share scientific and technical culture.

L’événement Fête de la science Palaiseau a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Paris-Saclay