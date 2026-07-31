Fête de la science Palaiseau
dimanche 4 octobre 2026 · Palaiseau
Informations pratiques
Palaiseau
Fête de la science
10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’immensité des possibilités de l’infiniment petit ! Place à la fascination et à l’émerveillement.
Rejoignez- nous au C2N dans un cadre exceptionnel de partage de culture scientifique et technique.
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10 boulevard Thomas Gobert Palaiseau 91120 Essonne Île-de-France
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English :
The vastness of possibilities in the infinitely small! Let the fascination and wonder begin.
Join us at C2N in an exceptional setting where we share scientific and technical culture.
L’événement Fête de la science Palaiseau a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Paris-Saclay
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