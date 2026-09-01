AGENDA · Langres
Festival Murmures de Langres Langres
vendredi 18 septembre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Festival Murmures de Langres
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Tout public
Un festival où l’histoire, la littérature et l’imaginaire prennent vie au coeur de la cité à l’occasion des journées du patrimoine. .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Festival Murmures de Langres Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres
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