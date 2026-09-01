Informations pratiques

Langres

Festival Murmures de Langres

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Tout public

Un festival où l’histoire, la littérature et l’imaginaire prennent vie au coeur de la cité à l’occasion des journées du patrimoine. .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Festival Murmures de Langres Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres