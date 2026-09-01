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AGENDA · Langres

Festival Murmures de Langres Langres

vendredi 18 septembre 2026 · Langres

Festival Murmures de Langres Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le Goût des Autres
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Festival Murmures de Langres

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Tout public
Un festival où l’histoire, la littérature et l’imaginaire prennent vie au coeur de la cité à l’occasion des journées du patrimoine.   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72  bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Festival Murmures de Langres Langres a été mis à jour le 2026-08-31 par Antenne du Pays de Langres

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