Festival MursMurs au Vivier Le Barbier de Séville Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs au Vivier Le Barbier de Séville

Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Figaro un barbier ! Dans le cadre du festival MursMurs au Vivier, nous vous proposons de découvir ou redécouvir Le Barbier de Séville, un classique de la Commedia dell’Arte par Mirandolina et compagnie.

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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr

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English :

Figaro: a barber! As part of the MursMurs festival at Le Vivier, we invite you to discover or rediscover *The Barber of Seville*, a Commedia dell’Arte classic performed by Mirandolina and company.

L’événement Festival MursMurs au Vivier Le Barbier de Séville Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération