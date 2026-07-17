Festival MursMurs au Vivier Le Barbier de Séville Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion
mardi 4 août 2026 · Domaine du Vivier · Saint-Gervais-sur-Roubion
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Roubion
Festival MursMurs au Vivier Le Barbier de Séville
Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Figaro un barbier ! Dans le cadre du festival MursMurs au Vivier, nous vous proposons de découvir ou redécouvir Le Barbier de Séville, un classique de la Commedia dell’Arte par Mirandolina et compagnie.
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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr
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English :
Figaro: a barber! As part of the MursMurs festival at Le Vivier, we invite you to discover or rediscover *The Barber of Seville*, a Commedia dell’Arte classic performed by Mirandolina and company.
L’événement Festival MursMurs au Vivier Le Barbier de Séville Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération
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