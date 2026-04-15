L’Aiguillon-la-Presqu’île

Festival musical de la Baie, Trio Résonance

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Noëlle Barbereau, violoniste, Laurence Guillaume, chanteuse lyrique et Emmanuel Quiquemelle, pianiste

Un dialogue complice et nuancé, porté par un programme allant des Inventions de Johann Sebastian Bach à l’élégance de Wolfgang Amadeus Mozart, jusqu’à la virtuosité de la Passacaille de Georg Friedrich Haendel. Entre aigus lumineux et sonorités chaleureuses, leur interprétation révèle toute la richesse expressive et la complémentarité des deux instruments.

Réservation conseillée .

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Noëlle Barbereau, violinist, Laurence Guillaume, opera singer and Emmanuel Quiquemelle, pianist

L’événement Festival musical de la Baie, Trio Résonance L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud