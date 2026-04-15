Festival musical de la Baie, Trio Résonance L’Aiguillon-la-Presqu’île
Festival musical de la Baie, Trio Résonance L’Aiguillon-la-Presqu’île lundi 24 août 2026.
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Festival musical de la Baie, Trio Résonance
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Noëlle Barbereau, violoniste, Laurence Guillaume, chanteuse lyrique et Emmanuel Quiquemelle, pianiste
Un dialogue complice et nuancé, porté par un programme allant des Inventions de Johann Sebastian Bach à l’élégance de Wolfgang Amadeus Mozart, jusqu’à la virtuosité de la Passacaille de Georg Friedrich Haendel. Entre aigus lumineux et sonorités chaleureuses, leur interprétation révèle toute la richesse expressive et la complémentarité des deux instruments.
Réservation conseillée .
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Noëlle Barbereau, violinist, Laurence Guillaume, opera singer and Emmanuel Quiquemelle, pianist
L’événement Festival musical de la Baie, Trio Résonance L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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